На Камчатке нашли тела погибших при крушении самолета Ан-26. В регионе объявили трехдневный траур

В России самолет Ан-26, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля.

На борту самолета находились 22 пассажира, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Пассажиры - преимущественно жители поселка Палана. Среди пассажиров была глава поселка Палана Ольга Мохирева.

Сегодня утром, 7 июля, агентство "Камчатка-информ" распространило первые кадры спасательной операции на месте крушения Ан-26.

Видео: Спасатели добрались до места крушения АН-26 на Камчатке

Губернатор Камчатского края объявил траур по погибшим.

"С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги РФ и флаги Камчатского края", - говорится в заявлении Владимира Солодова на сайте правительства региона.