На Камчатке разбился самолет Ан-26: на борту находились 28 человек

Ранее сообщалось, что в России самолет Ан-26, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля.

На борту самолета находились 22 пассажира, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Пассажиры - преимущественно жители поселка Палана. Среди пассажиров была глава поселка Палана Ольга Мохирева.

МЧС: на Камчатке пропала связь с самолетом Ан-2.



На борту, по предварительным данным, находятся 22 пассажира и шесть членов экипажа. Район маршрута Ан-26 исследуют два вертолета и спецсамолет.



Фото: GLP pic.twitter.com/o8U8hOHvAR — ВЕСТИ (@vesti_news) July 6, 2021

Никто из 28 человек на борту не выжил, сообщает "Интерфакс": "По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности - 28 человек", - сказал собеседник агентства. Источник ТАСС в экстренных службах также сообщил, что, по его данным, при крушении самолета никто не выжил.

Обломки пропавшего самолета нашли вблизи скалы у поселка Палана и в море. Обломки Ан-26 обнаружили в 3,8 километра от поселка, сообщили в МЧС. Одну часть фюзеляжа нашли на склоне сопки Пятибратка, а вторую - в море в четырех километрах от побережья, сообщили на флоте.

Среди возможных причин крушения рассматриваются отказ техники, плохая видимость и ошибка экипажа.