Вт, 6.07.2021
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На Камчатке разбился самолет Ан-26: на борту находились 28 человек
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Обнаружено место падения самолета Ан-26, совершавшего рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. Самолет упал в море, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб, пишет "Медуза".

Ранее сообщалось, что в России самолет Ан-26, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля.

На борту самолета находились 22 пассажира, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Пассажиры - преимущественно жители поселка Палана. Среди пассажиров была глава поселка Палана Ольга Мохирева.

Никто из 28 человек на борту не выжил, сообщает "Интерфакс": "По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности - 28 человек", - сказал собеседник агентства. Источник ТАСС в экстренных службах также сообщил, что, по его данным, при крушении самолета никто не выжил.

Обломки пропавшего самолета нашли вблизи скалы у поселка Палана и в море. Обломки Ан-26 обнаружили в 3,8 километра от поселка, сообщили в МЧС. Одну часть фюзеляжа нашли на склоне сопки Пятибратка, а вторую - в море в четырех километрах от побережья, сообщили на флоте.

Среди возможных причин крушения рассматриваются отказ техники, плохая видимость и ошибка экипажа.

Гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие", которой принадлежит самолет АН-26 1982 года выпуска, Алексей Храбров сообщил "Интерфаксу", что перед вылетом самолет был технически исправен.

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