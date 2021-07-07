Завершен уголовный процесс против замначальника Государственной пограничной охраны Мартуканса

Мартукансу инкриминировался служебный подлог.

Мартуканс в разговоре с агентством LETA выразил удовлетворение справедливым решением, добавив, что ожидал его раньше, а теперь его репутации причинен вред.

Он рассмотрит вопрос о том, требовать ли от государства компенсации за ущерб, нанесенный репутации.

В IBD не стали комментировать прекращение уголовного процесса против Мартуканса и напомнили, что расследуется ряд крупных дел о многомиллионном ущербе государству, нанесенном в ходе обустройства восточной границы.

Три уголовных процесса - один в мае 2020 года и два в феврале и мае этого года - направлены в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. По другим уголовным делам, связанным со строительством восточной границы Латвии, досудебное расследование продолжается.

В марте IBD прекратило уголовное дело в отношении начальника Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса за бездействие государственного должностного лица.

В чем тут суть?

Уже сообщалось, что общая сумма закупок для обустройства восточной границы превышает 40 миллионов евро. В сентябре 2019 года IBD задержало бывшего главу ГПО Нормунда Гарбарса и председателя и совладельца SIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igate Мариса Пейланса.