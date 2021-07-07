Гобземса лишили участия в одном заседании Сейма за нарушения кодекса депутатской этики

В понедельник, 5 июля, комиссия решила привлечь Гобземса к ответственности за его высказывания в социальных сетях, где он сравнил непривитых с жертвами еврейского геноцида и призвал их прикрепить к одежде желтую шестиконечную звезду, которую нацисты во время Второй мировой войны приказывали носить евреям.

Заявление о рассмотрении поведения Гобземса на заседании комиссии подали депутаты:

Арвилс Ашераденс,

Юрис Юрашс,

Улдис Аугулис,

Инесе Войка,

инициировала его депутат Криста Баумане.

Сегодня, 7 июля, на заседании председатель комиссии Янина Курсите призывала Гобземса говорить о конкретных нарушениях, а не сравнивать привитых и непривитых, но политик не прислушался к призыву, и во время заседания его микрофон несколько раз пришлось отключать.

Гобземс вначале призывал упразднить комиссию, а позже обвинил ее в том, что ему не дали возможности выступить.

Члены комиссии по мандатам, этике и заявлениям постановили, что Гобземс нарушил 7-й пункт кодекса этики, который предусматривает, что в публичных заявлениях депутат должен избегать слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными, не использовать оскорбительные или несовместимые с достоинством парламентария выражения, а также основываться на фактах, их справедливой интерпретации и обосновании. Также в действиях Гобземса комиссия усмотрела нарушения 8-го пункта, который гласит, что депутат не должен делать такие заявления или поддерживать такое поведение, которое может быть истолковано как призыв к противозаконным действиям.

В действиях Гобземса было констатировано нарушение 16-го пункта кодекса, согласно которому депутат должен быть вежлив по отношению к работникам Сейма и других государственных и местных органов власти, а также к любому члену общества. По мнению членов комиссии, Гобземс нарушил также 19-й пункт, который гласит, что депутат должен воздерживаться от самоцели выделиться своим поведением на трибуне Сейма.