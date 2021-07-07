Уволенная фельдшер Марина обратилась в суд

Больница прекратила трудовые отношения Корнатовской, но она обратилась в суд. "Дело в том, что она не согласна с решением больницы", - сказал Брокс, добавив, что Корнатовская просила признать увольнение необоснованным.

Пока что по спору состоялось одно слушание.

В конце прошлого года Государственная полиция арестовала Корнатовскую и активиста Валентина Еремеева за распространение ложных новостей о Covid-19. В Государственной полиции заверили LETA, что расследование по этому делу продолжается.

Арест произошел после того, как в социальных сетях широкое распространение получило видео Еремеева, в котором обобщены в основном теории заговора о Covid-19. В этом видео теории заговора также были представлены Корнатовской, которая была представлена врачом и сотрудником больницы.

Содержание видео

В более чем получасовом видео Корнатовская в основном пересказывает не раз услышанную "классику" теорий заговора: Covid-19 был изобретен, статистические данные о инфицированных сфальсифицированы, переполненность больниц была мифом, а еще не изобретенные на тот момент вакцины - смертельно-опасные. Затем фельдшер говорила, что врачи в больнице умышленно причиняют вред пациентам с пневмонией.

Ложные новости представляют угрозу общественной безопасности и вызывают общественный резонанс, создают путаницу в отношении законности и направлены против эпидемиологической безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "хулиганство". Такое преступление карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами или штрафом.

Больница позднее публично заявила, что категорически дистанцируется от распространенной в соцсетях информации о лечении пациентов с Covid-19. В связи с произошедшим в медицинском учреждении было начато служебное расследование.