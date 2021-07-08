В Майами прекратили поиски выживших под обломками 12-этажного здания: погибли 54 человека, еще 86 не найдены

"На данный момент мы действительно исчерпали все доступные нам варианты поисково-спасательной операции", - сказала глава округа.

7 июля власти сообщили, что число погибших выросло до 54 человек, 86 человек числятся как потенциально пропавшие без вести.

Спустя две недели после обрушения здания "шансы на выживание равны нулю", сообщил семьям пропавших без вести помощник начальника пожарной службы Майами-Дейд Рэй Джадалла.

Следователи установили, что примерно 70 человек, которые числятся пропавшими без вести, действительно находились внутри здания во время обушения. При этом не установлено местонахождение еще около 20 человек, которые, возможно, находились в доме.

Ранее сообщалось, что 12-этажный жилой дом в Серфсайде частично обрушился 24 июня. Спасателям удалось найти выживших только в первые часы после обрушения здания. Из неразрушенной части здания спасли 37 человек.