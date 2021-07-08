В порту Дубая прогремел мощный взрыв
В среду вечером, 7 июля, в дубайском порту Джабаль-Али произошел мощный взрыв, вызвавший крупномасштабный пожар, сообщает американская телекомпания CNN.
В среду вечером, 7 июля, в дубайском порту Джабаль-Али произошел мощный взрыв, вызвавший крупномасштабный пожар, сообщает американская телекомпания CNN.
По данным властей Дубая, на борту корабля в порту взорвался контейнер. Шум взрыва был слышен во многих частях города.
Пожар быстро удалось взять под контроль.
По предварительной информации, в этой аварии никто не пострадал.
Причины взрыва пока не известны. Порт Джабаль-Али - девятый по величине порт в мире.
Галерея: Пожар в порту Джабаль-Али