Чт, 8.07.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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В порту Дубая прогремел мощный взрыв

ФОТО: - / GOVERNMENT OF DUBAI MEDIA OFFICE / AFP

В среду вечером, 7 июля, в дубайском порту Джабаль-Али произошел мощный взрыв, вызвавший крупномасштабный пожар, сообщает американская телекомпания CNN.

По данным властей Дубая, на борту корабля в порту взорвался контейнер. Шум взрыва был слышен во многих частях города.

Пожар быстро удалось взять под контроль.

По предварительной информации, в этой аварии никто не пострадал.

Причины взрыва пока не известны. Порт Джабаль-Али - девятый по величине порт в мире.

Галерея: Пожар в порту Джабаль-Али

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