В порту Дубая прогремел мощный взрыв

По данным властей Дубая, на борту корабля в порту взорвался контейнер. Шум взрыва был слышен во многих частях города.

Пожар быстро удалось взять под контроль.

По предварительной информации, в этой аварии никто не пострадал.

Причины взрыва пока не известны. Порт Джабаль-Али - девятый по величине порт в мире.