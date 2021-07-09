На будущей неделе могут быть побиты температурные рекорды, а лето - стать самым жарким в истории страны

В субботу, 10 июля температура воздуха составит +28...+33 градуса, прохладнее будет на западе Курземе - +23...+27 градусов. На западе и в центре страны возможны дожди и грозы. Ветер с юга усилится до 9-14 метров в секунду.

В воскресенье жара чуть ослабнет - максимальная температура составит +26...+30 градусов, а на побережье местами до +23 градуса. На востоке возможны кратковременные дожди и грозы.

С понедельника зной снова усилится, и температура может повыситься до +35 градусов. Самая сильная жара наступит со вторника до четверга, после чего в Латвию могут поступить более прохладные воздушные массы с запада, однако остается вероятность, что экстремальная жара сохранится на длительное время.

Температура воздуха по ночам составит +18…+24 градуса, осадков будет мало, однако в отдельных регионах возможны и сильные грозы с ливнями.