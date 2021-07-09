Cамоизоляцию необходимо соблюдать при возвращении из восьми стран

Невакцинированные лица должны будут соблюдать десятидневную самоизоляцию при возвращении из Великобритании, Ирландии, Португалии, Испании, Андорры, Монако и Кипра.

В свою очередь, список стран, из которых никто не должен соблюдать самоизоляцию, не изменился.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 43 случая, что меньше, чем неделю назад, когда он составлял 61,9.

Средний показатель Европейского союза и Европейской экономической зоны увеличился и достиг 51,6 случая. Неделю назад он был 38,6.

В Эстонии показатель продолжает снижаться и на прошлой неделе достиг 29,3 случая, а в Литве он снизился до 17,3 случая.

В настоящее время ни одна страна в мире не включена в список стран с самым высоким уровнем риска, в который включаются страны с эпидемиологической ситуацией, возможно, представляющей серьезную угрозу для здоровья населения.

SPKC призывает население пройти вакцинацию, поскольку это остается самой безопасной и эффективной формой защиты от тяжелых форм заболевания и снижает распространение инфекции Covid-19 в обществе.