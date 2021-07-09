Международные мошенники обманули жителей Латвии на сумму более 382 тысяч евро за восемь дней

Жительница Юрмалы, поверив телефонным мошенникам, потеряла 45 197 евро - они представились сотрудниками банка. Жителей Алуксненского края обманули на 14 000 евро, Елгавского - на 10 705 евро, а в Даугавпилсе мошенникам удалось выманить 9800 евро.

Как себя обезопасить? Советы полиции

Государственная полиция постоянно напоминает о необходимости защищать и ни при каких обстоятельствах не разглашать никому данные доступа к своему банковскому счету, не устанавливать на свои компьютеры программное обеспечение, присланное незнакомцами, и не вводить данные банковского счета на веб-сайтах, присланных мошенниками. Прежде чем делать инвестиции, вы должны проверить, получил ли выбранный поставщик услуг лицензию от Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK)!

"Вкладывать" деньги

2 июля в Государственную полицию поступила жалоба от женщины из Риги - ей позвонил неизвестный с иностранного номера и предложил купить криптовалюту. Мошенники сказали, что она должна зарегистрироваться на Matbea.com и перевести деньги со своих банковских счетов. Женщину обманом вовлекли в сделку. Опираясь на превосходную убедительность мошенников, она перевела преступникам в общей сложности почти 100 000 евро.

В тот же день заявление о мошенничестве было получено и в Алуксненском отделении Государственной полиции. Заявительница сообщила, что в апреле прошлого года она увидела в интернете рекламу, призывающую вложить деньги на бирже. Всего к сентябрю 2020 года она 23 раза вкладывала туда деньги, потеряв 14 000 евро. Кроме того, 1 июля этого года женщине в мобильном приложении WhatsApp позвонил мужчина и предложил помочь вернуть потерянные средства. После получения личных данных пострадавшей, а также данных доступа к интернет-банку на ее имя были взяты быстрые кредиты на общую сумму 215 евро.

5 июля в полицию поступила информация от жителя Елгавского края о том, что неустановленные лица, выдавая себя за кредитных брокеров, выманили у него 10 705 евро. А жительницу Даугавпилса с помощью сайта в интернете обманули на 9800 евро.

"Сотрудники" банка

7 июля в Юрмальское отделение полиции поступила информация от жительницы - ей позвонила неизвестная русскоязычная женщина, которая представилась сотрудницей SEB banka и заявила, что с ее банковским счетом ведутся незаконные действия. Позже к телефонному разговору присоединилась еще одна мошенница. К сожалению, жительница Юрмалы поверила и выполнила инструкции мошенников, раскрыв данные банковского счета, в результате чего с ее счета в SEB banka было списано 45 197,54 евро. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Кроме того, многие люди в Латвии были обмануты на другие суммы - несколько сотен или несколько тысяч евро.

Важно знать!

Государственная полиция напоминает, что ни при каких обстоятельствах нельзя никому разглашать коды доступа к банковскому счету. Вы также не должны вводить банковские реквизиты на веб-сайтах, присланных незнакомцами, или загружать программы, присланные незнакомцами.

Перед использованием инвестиционных платформ и проведением транзакций Государственная полиция призывает выяснить, зарегистрирована ли указанная компания (бизнес) в Латвии, каковы ее виды деятельности, а также узнать другую информацию, которая указывает, может ли компания работать, а также получил ли поставщик лицензию Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), так как только тут клиент находится под защитой государства. Информация о лицензированных поставщиках инвестиционных услуг в Латвии доступна на сайте FKTK: https://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/.