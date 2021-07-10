Сб, 10.07.2021
Сегодня работающий, получающий 1000 евро, через сколько-то лет получит пенсию в 250 евро - не особо мотивирующая сумма, чтобы сейчас меня приструнить платить налоги. Ольга Князева, экономический журналист о налоговой реформе.
Ольга Князева, экономический журналист о налоговой реформе.

Невакцинированные должны соблюдать самоизоляцию и после возвращения из Люксембурга

Иллюстративное фото ФОТО: Ingus Kruklitis, Shutterstock.

С сегодняшнего дня непривитые от Covid-19 люди должны будут соблюдать десять дней самоизоляции при въезде в Латвию также из Люксембурга, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Также невакцинированные должны будут соблюдать десять дней самоизоляции при возвращении из: 

  • Великобритании,
  • Ирландии,
  • Португалии,
  • Испании,
  • Андорры,
  • Монако,
  • Кипра.

Список стран, по приезде из которых никто не должен соблюдать самоизоляцию, не изменился.

14-дневный совокупный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 43, что меньше, чем неделю назад, когда он составлял 61,9.

Средний показатель Европейского союза и Европейской экономической зоны увеличился и достиг 51,6. Неделю назад он составлял 38,6.

В Эстонии показатель продолжает снижаться и на прошлой неделе достиг 29,3, а в Литве показатель снизился до 17,3.

В настоящее время ни одна страна в мире не включена в список стран с особенно высоким риском с эпидемиологической ситуацией, которая может представлять серьезную угрозу для здоровья населения.

 
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