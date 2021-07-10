Невакцинированные должны соблюдать самоизоляцию и после возвращения из Люксембурга

Также невакцинированные должны будут соблюдать десять дней самоизоляции при возвращении из:
- Великобритании,
- Ирландии,
- Португалии,
- Испании,
- Андорры,
- Монако,
- Кипра.
Список стран, по приезде из которых никто не должен соблюдать самоизоляцию, не изменился.
14-дневный совокупный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 43, что меньше, чем неделю назад, когда он составлял 61,9.
Средний показатель Европейского союза и Европейской экономической зоны увеличился и достиг 51,6. Неделю назад он составлял 38,6.
В Эстонии показатель продолжает снижаться и на прошлой неделе достиг 29,3, а в Литве показатель снизился до 17,3.
В настоящее время ни одна страна в мире не включена в список стран с особенно высоким риском с эпидемиологической ситуацией, которая может представлять серьезную угрозу для здоровья населения.