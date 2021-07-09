Схема ⟩ Проезд в Царникаву: внесены значительные изменения на дорогах

Были внесены изменения в организацию движения в Адажи на пересечении Таллиннского шоссе (A1) с подъездной дорогой к мосту через Гаую (V45) и региональной дорогой Рига - Царникава - Адажи (P1) на Таллиннском шоссе (A1), сообщили порталу TVNET в Latvijas Valsts ceļi.

Если ехать из Риги:

- чтобы повернуть с Таллиннского шоссе на Царникаву, легковому транспорту следует использовать только подъездную дорогу (V45), повернув перед мостом через Гаую; легковым автомобилям не разрешено поворачивать с Таллиннского шоссе на региональную дорогу P1;

- тяжелый транспорт (свыше 3,5 т) может поворачивать налево с Таллиннского шоссе на дорогу Р1;

- островки безопасности на перекрестке делают безопаснее левый поворот с Таллиннского шоссе на Царникаву.

Направление из Риги в Царникаву ФОТО: Пресс-фото

По направлению Царникава - Айнажи:

- теперь поворот из Царникавы на Таллиннское шоссе в сторону Айнажи будет разрешен только на пересечении шоссе Рига - Царникава - Адажи (P1), где посередине проезжей части создана полоса левого поворота, чтобы не нарушить движение транспорта в направлении Рига - Айнажи;

- поворот налево у моста через Гаую с трассы V45 в сторону Айнажи запрещен (кроме рейсовых автобусов);

- на участке от соединения региональной трассы P1 с Таллиннским шоссе до моста через Гаую в направлении Айнажи создана полоса, которая позволит безопасно выполнять левый поворот с трассы P1 в направлении Таллинна.

Направление из Царникавы в Айнажи ФОТО: Пресс-фото

В направлении из Царникавы в Ригу по Таллиннскому шоссе организация движения остается прежней, разрешены повороты направо как с подъездной дороги к мосту через Гаую (V45), так и с региональной трассы P1. Чтобы облегчить поворот направо с региональной трассы Р1 на Таллиннское шоссе в направлении Риги, на трассе А1 создана полоса для въезда.

Велосипедистам следует учесть, что в дальнейшем будет запрещено движение по Таллиннскому шоссе на участке от пересечения Таллиннского шоссе с региональной трассой Р1 до моста через Гаую.

Для объезда можно использовать региональную дорогу P1 и подъездную дорогу к мосту через Гаую (V45). В свою очередь, тракторная техника на этом участке может двигаться по трассе A1 в направлении Айнажи, а в направлении Риги она должна объезжать этот участок по подъездной дороге к мосту через Гаую (V45) и региональной трассе P1.

В рамках изменений в организации дорожного движения в направлении от Айнажи до моста через Гаую создана также полоса левого поворота с Таллиннского шоссе на Кадагу по Илькенскому шоссе.

Изменения для велосипедистов и тракторов ФОТО: Пресс-фото

На всем участке Таллиннского шоссе от пересечения с Видземским шоссе (A2) до Пулкстеньэзерса введено ограничение скорости 80 км/ч, за исключением участков в Балтэзерсе (50 км/ч) и у моста через Гаую, где максимальная скорость - 70 км/ч.

Если ехать из Царникавы в Ригу:

Что касается направления из Царникавы в Ригу, то организация движения не меняется, все повороты разрешены.