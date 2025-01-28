Оттепель создает проблемы: сотни гравийных дорог теряют несущую способность

На этой неделе в связи с распутицей ограничения по массе транспортных средств введены на 259 отрезках дорог. Из них в Латгале - на 110, в Видземе - на 48, в Земгале - на 90, в Курземе - на 5 и в Рижском регионе - на 6 участках.

LVC призывает водителей грузового транспорта строго соблюдать ограничения массы, чтобы не ухудшать техническое состояние дорог.

Под распутицей, пояснили в компании, понимается ситуация, при которой переувлажненные гравийные участки теряют несущую способность. Чтобы избежать повреждения покрытия без возможности восстановления, на таких дорогах вводятся ограничения по массе автотранспорта. Запрещается движение машин тяжелее 10 тонн.

Нарушение этих ограничений может привести к серьезным повреждениям, из-за которых дороги становятся непригодными для использования. В период распутицы разрешения на вывоз грузов не выдаются, а за соблюдением ограничений следит Государственная полиция.

С 23 по 26 января грейдирование было выполнено на 1256 километрах государственных гравийных дорог. В Курземском регионе обработано 291 км, в Рижском - 202 км, в Земгальском - 405 км, в Видземском - 271 км и в Латгальском - 86 км. С начала января в общей сложности отгрейдировано 7590 км гравийных дорог.

Самая сложная ситуация для проведения работ сейчас наблюдается местами на юге страны и в Латгале. Здесь высокая влажность и осадки затрудняют обслуживание дорог.

По данным LVC, при переменчивой погоде - осадках, колебаниях температуры и многократном замерзании и оттаивании покрытия - на гравийных дорогах усиливаются просадки, появляются выбоины, а общее состояние покрытия ухудшается.

Грейдирование переувлажненных или покрытых льдом дорог не выполняется, так как в таких условиях невозможно обеспечить качество работ.

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