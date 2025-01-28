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На картах Google Maps будет переименован Мексиканский залив

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Мексиканский залив
Мексиканский залив Фото: Kent Weakley/Shutterstock

Корпорация Google на картах Google Maps переименует Мексиканский залив США в Американский залив, сообщает "Медуза" со ссылкой на CNN, который в свою очередь ссылается на заявление компании.

Изменения последуют после обновления Информационной системы географических названий (GNIS), базы данных объектов, расположенных в США и на их территориях.

Компания Google сообщила, что она соблюдает свою многолетнюю практику смены названий, если они обновлены в официальных правительственных источниках.

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский залив, а горы Денали - обратно в Мак-Кинли.

"Эти изменения демонстрируют приверженность страны сохранению великого наследия Америки и гарантируют, что будущие поколения американцев смогут чтить память и исторические ценности наших героев", - говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности США.

Google на своих картах переименует и горы Денали.

Предприятие указывает, что "официальные названия в разных странах различаются, но пользователи Google Maps видят официальное местное название".

"Все остальные в мире видят оба названия. Это применимо и здесь", - указала Google.

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