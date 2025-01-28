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Эпопея на Баласта дамбис: ответственные органы объясняют новый скоростной режим

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Знак "Ограничение скорости - 30 км/ч". Иллюстративное фото
Знак "Ограничение скорости - 30 км/ч". Иллюстративное фото Фото: Petrusja/Shutterstock

В социальных сетях активно обсуждают организацию дорожного движения на Баласта дамбис в Риге. Несколько жителей пожаловались на неожиданные штрафы за превышение скорости. TVNET+ связался с ответственными инстанциями, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее в программе Zebra сообщалось, что на Баласта дамбис многие водители получили штрафы за превышение скорости. Они заявляют, что не были предупреждены о новых ограничениях.

Одна из пользовательниц X (бывший Twitter) возмутилась: "Почему на участке Баласта дамбис от здания Swedbank нужно ехать со скоростью 30 км/ч? Там нет ни активных ремонтных работ, ни действующих зданий. Знак установлен так, что его трудно заметить за деревьями. Теперь муниципалитет просто наживается на штрафах".

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