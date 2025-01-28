В социальных сетях активно обсуждают организацию дорожного движения на Баласта дамбис в Риге. Несколько жителей пожаловались на неожиданные штрафы за превышение скорости. TVNET+ связался с ответственными инстанциями, чтобы разобраться в ситуации.
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Эпопея на Баласта дамбис: ответственные органы объясняют новый скоростной режим
Ранее в программе Zebra сообщалось, что на Баласта дамбис многие водители получили штрафы за превышение скорости. Они заявляют, что не были предупреждены о новых ограничениях.