Эпопея на Баласта дамбис: ответственные органы объясняют новый скоростной режим

Ранее в программе Zebra сообщалось, что на Баласта дамбис многие водители получили штрафы за превышение скорости . Они заявляют, что не были предупреждены о новых ограничениях.

Одна из пользовательниц X (бывший Twitter) возмутилась: "Почему на участке Баласта дамбис от здания Swedbank нужно ехать со скоростью 30 км/ч? Там нет ни активных ремонтных работ, ни действующих зданий. Знак установлен так, что его трудно заметить за деревьями. Теперь муниципалитет просто наживается на штрафах".