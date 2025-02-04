Видео Жители жалуются на качество парковки у магазина

"Знаю, что в Риге большие проблемы с ямами, но мы тут, в Валмиере, не можем проехать по парковке у крупного магазина Maxima, не повредив машину. Жители пытались решить проблему своими силами - разговаривали с руководством этого магазина, обращались к вышестоящему руководству Maxima. Пробовали обратиться в самоуправление. Но земля принадлежит церкви, поэтому Maxima не собирается ремонтировать эту парковку. Съездите, посмотрите и поговорите с местными водителями - им есть что сказать", - рассказала местная жительница Агнесе.