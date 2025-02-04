Жители Валмиеры возмущены - приходится ломать машины, отправляясь за покупками. Парковка у магазина Maxima пострадала от времени, и ямы стали невыносимыми, сообщает передача Bez Tabu.
Видео ⟩ Жители жалуются на качество парковки у магазина
"Знаю, что в Риге большие проблемы с ямами, но мы тут, в Валмиере, не можем проехать по парковке у крупного магазина Maxima, не повредив машину. Жители пытались решить проблему своими силами - разговаривали с руководством этого магазина, обращались к вышестоящему руководству Maxima. Пробовали обратиться в самоуправление. Но земля принадлежит церкви, поэтому Maxima не собирается ремонтировать эту парковку. Съездите, посмотрите и поговорите с местными водителями - им есть что сказать", - рассказала местная жительница Агнесе.
Программа отправилась проверить, действительно ли в Валмиере все так плохо с состоянием дорог.
При приближении к парковке возле Maxima ничто не указывает на наличие проблем, пока не доезжаешь до главного входа в магазин. Тут сразу становится понятно, о чем говорила Агнесе.
Подробнее - в сюжете программы Bez Tabu.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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