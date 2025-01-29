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Крупнейший производитель электромобилей выходит на рынок Латвии. Что он предложит?

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Фото: Publicitātes foto

Компания Inchcape заключила соглашение с крупнейшим в мире производителем электромобилей BYD о дистрибуции новых автомобилей китайского бренда в Латвии.

Из восьми новых моделей электромобилей BYD, представленных на европейском рынке, в Латвии будут предлагаться шесть, которые лучше всего соответствуют предпочтениям латвийских автолюбителей. Среди них - внедорожник Sealion 7, спортивный седан Seal, внедорожник Seal U DM-i, кроссоверы Seal U, Atto 3 и Atto 2.

Латвийские покупатели смогут не только приобрести новые электромобили, но и воспользоваться широким спектром послепродажных услуг. Среди них - оригинальные запасные части, диагностика и комплексная поддержка автомобилей на протяжении всего их жизненного цикла.

BYD Auto стала первой автомобильной компанией в мире, полностью отказавшейся от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. При этом BYD 11 лет подряд удерживает лидирующие позиции на рынке легкового автотранспорта в Китае.

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