Крупнейший производитель электромобилей выходит на рынок Латвии. Что он предложит?

Из восьми новых моделей электромобилей BYD, представленных на европейском рынке, в Латвии будут предлагаться шесть, которые лучше всего соответствуют предпочтениям латвийских автолюбителей. Среди них - внедорожник Sealion 7, спортивный седан Seal, внедорожник Seal U DM-i, кроссоверы Seal U, Atto 3 и Atto 2.

Латвийские покупатели смогут не только приобрести новые электромобили, но и воспользоваться широким спектром послепродажных услуг. Среди них - оригинальные запасные части, диагностика и комплексная поддержка автомобилей на протяжении всего их жизненного цикла.

BYD Auto стала первой автомобильной компанией в мире, полностью отказавшейся от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. При этом BYD 11 лет подряд удерживает лидирующие позиции на рынке легкового автотранспорта в Китае.

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