В понедельник в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали четыре человека, включая одного пешехода. Об этом сообщила Государственная полиция.
В ДТП в понедельник пострадали четыре человека
В Рижском регионе зарегистрировано 65 аварий. В двух из них пострадали люди, в том числе один пешеход.
В Латгале произошло девять ДТП. В одном из них пострадали два человека.
В других регионах ситуация была следующей: в Земгале зафиксировано 18 аварий, в Видземе - десять, а в Курземе - восемь.
За последние сутки в стране в общей сложности зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий.
В рамках контроля за дорожным движением вынесено 439 административных постановлений. Из них 175 касаются превышения скорости.
Кроме того, начаты два административных дела и два уголовных процесса за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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