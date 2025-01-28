В ДТП в понедельник пострадали четыре человека

В Рижском регионе зарегистрировано 65 аварий. В двух из них пострадали люди, в том числе один пешеход.

В Латгале произошло девять ДТП. В одном из них пострадали два человека.

В других регионах ситуация была следующей: в Земгале зафиксировано 18 аварий, в Видземе - десять, а в Курземе - восемь.

За последние сутки в стране в общей сложности зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий.

В рамках контроля за дорожным движением вынесено 439 административных постановлений. Из них 175 касаются превышения скорости.

Кроме того, начаты два административных дела и два уголовных процесса за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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