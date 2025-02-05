Пьяный водитель в Калвенской волости бежит от полиции и подвергается суровому наказанию

31 января около 17:45 должностные лица отдела реагирования Южнокурземского участка Курземского регионального управления Госполиции в Калвенской волости Южнокурземского края на автодороге А9 зафиксировали автомобиль Audi, который в месте, где разрешено передвигаться со скоростью 90 километров в час, ехал со скоростью 136 километров в час, превысив, таким образом, разрешенную скорость на 46 километров в час.

Полицейские включили для служебного транспортного средства звуковые и световые сигналы, развернулись в сторону встречного движения и велели водителю остановить транспортное средство, однако нарушитель требование проигнорировал и повторно превысил разрешенную скорость движения на 75 километров в час, то есть мчался со скоростью 165 километров в час.

Когда водитель остановил машину, правоохранители установили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В выдохе мужчины было обнаружено 0,75 промилле алкоголя, и он ехал без водительских прав. В Госполиции против мужчины начаты процессы об административных нарушениях за превышение разрешенной скорости и за побег и уголовный процесс за управление транспортным средством, находясь под воздействием алкоголя.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий, в восьми авариях пострадали в общей сложности 12 человек, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Государственной полиции.

Среди пострадавших один пешеход и один велосипедист.

За сутки в сфере дорожного движения выявлено 426 административных нарушений, в том числе 138 случаев превышения разрешенной скорости движения, также задержаны семь агрессивных водителей.

Четверо водителей транспортных средств были остановлены в момент управления транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность и конфискация транспортного средства или взыскание его стоимости.

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