В пятницу в Латвии утонули четыре человека

В Службе неотложной медицинский помощи агентству LETA сообщили, что в пятницу получено два вызова по спасению тонувших людей, но в обоих случаях спасти их не удалось.

Один человек утонул в море в Курземе, второй - во внутреннем водоеме.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что один из погибших был найден в реке в Ливанском крае, а другой - в пруду в Южнокурземском крае.

Обстоятельства смерти установит Государственная полиция.