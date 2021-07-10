Организаторы мероприятий недовольны решением правительства и просят устранить нечестную конкуренцию

Как сообщается на сайте Общества самозанятых музыкантов, организации требуют до 12 июля договориться о ясных и равных правилах для всех представителей индустрии без недобросовестной конкуренции и искажения рынка.

Помимо ассоциации, письмо подписали:

Марцис Гулбис, директор платформы "Латвийский форум мероприятий",

Юрис Миллерс, председатель правления Латвийского союза продюсеров,

Нормунд Эйландс, руководитель Латвийского объединения фирм по техническому обеспечению мероприятий,

Гунтис Эрглис-Лацис, председатель правления Латвийской ассоциации продюсеров мероприятий,

Агнесе Чимушка-Рекке, исполнительный директор "Latvijas Mūzikas eksports",

Янис Звирбулис, член правления Латвийской ассоциации мест проведения мероприятий.

В чем суть письма?

В письме говорится, что в соответствии с постановлениями Кабинета министров с 15 июня индустрия культурных мероприятий может возобновить свою деятельность, выбрав один из разрешенных методов, например, организовав мероприятие для посетителей, вакцинированных или переболевших Covid-19, или мероприятие для смешанной группы посетителей с разными ограничениями.

По мнению авторов письма, установленные ограничения и медленные темпы вакцинации в Латвии делают организацию мероприятий экономически невыгодной.

При этом разрешается организовывать мероприятия с живой музыкой в барах и кафе без значительных ограничений для посетителей, то есть без предъявления справки о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательного теста на Covid-19.

"Фактически это означает возможность для любого бара, кафе или другого заведения, которое не классифицируется как организатор мероприятия, организовать мероприятие с участием музыкантов без каких-либо ограничений, при том что организаторам мероприятий это не разрешено", - говорится в письме.

По мнению авторов письма, это дает возможность интерпретировать установленные ограничения так, что любая среда под открытым небом фактически становится площадкой для проведения мероприятий, при этом на ограниченной территории собирается неконтролируемое количество людей, что противоречит нормам и рекомендациям инфекционистов.

Кроме того, это порождает несправедливую и искажающую рынок конкуренцию, а также дискриминационное отношение в одном из секторов, наиболее пострадавших от пандемии.