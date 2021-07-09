16 месяцев перерыва! Возобновлен круиз Таллинн-Стокгольм: репортаж с палубы

Еще бы! Жители и гости Эстонии соскучились по возможности отправиться в круиз или с комфортом добраться не только до работы, но и до друзей. Команда Tallink стосковалась без работы, пишет Вера Копти для Rus.Postimees.

Пробный рейс

Наконец объявили о возобновлении круизного сообщения, и руководство компании решило провести за два дня до официального старта пробный рейс: как-никак через шестнадцать месяцев после перерыва было необходимо проверить и технические системы парома, и работу кухни, да и вообще - провести полный смотр всех служб, включая спасательную.

А чтобы не гонять по морю пустой паром, на борт пригласили членов семей работников Tallink, деловых партнеров и журналистов. Присутствовало и все самое высокое руководство компании, а также посол Королевства Швеции в Эстонской Республике Микаэль Эрикссон.

"Когда мы 14 марта 2020 года временно приостановили паромный маршрут Таллинн-Стокгольм, прервав важнейшее регулярное морское сообщение между нашими двумя столицами впервые за десятилетия, мы не могли и представить, что нам потребуется почти полтора года, чтобы восстановить это сообщение", — сказал на торжественном открытии паромного движения на линии председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

К этому торжественному дню паром готовили больше месяца: была проведена генеральная уборка, отлажена работа кухни, начались поставки продуктов, обновлено меню.

Пассажиры, отправляющиеся в Швецию, должны иметь сертификаты о вакцинировании от Covid-19, справку о перенесенной болезни либо результаты проведенного не раньше чем за 72 часа до поездки теста. Тестирование на антигены можно провести и в D-терминале порта непосредственно перед отплытием. Если тест даст положительный результат, пассажир может обменять свой билет в круиз на подарочную карту. Впрочем, об этом лучше прочитать ЗДЕСЬ.

Но вот и все: посадка завершена. Сколько человек повез паром Baltic Queen в этот, предварительный круиз? "Около 700, это по сравнению с полной загрузкой, совсем немного", — сказала руководитель по связям с общественностью Катри Линк.

Если учесть, что паром способен взять на борт 2800 пассажиров, это и в самом деле немного. Baltic Queen - паром большой, коридоры широкие, прогулочные палубы просторные, а кают на трех палубах насчитывается целых 927. Есть где разгуляться!

На борту

После приветственных речей, произнесенных руководством компании, шампанского с сырами и фруктами, пассажиры устремились на ужин, который был доступен в ресторане à la carte Gourmet и ресторане русской кухни "Александра", в Grill House, и, естественно, распахнул свои гостеприимные двери любимец публики Grande buffet - знаменитый шведский стол.

Распределение столов было хорошо организовано, так что за четырех- и шестиместными столами можно было увидеть и двоих едоков. Большими группами ужинали только родственники. На раздаче тоже никто не толпился.