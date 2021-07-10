"Мы не опускаем руки". В горевшем "Королевстве кроликов" туризм не остановился

"Мы должны продолжать работать и, конечно, мы не можем опускать руки, но так быстро восстановиться мы тоже не можем", - поделилась руководитель Lēdmane - структурного подразделения христианской общины Zilais Krusts - Олита Ставус.

Ферма "Королевство кроликов" находится в собственности фонда Zilais Krusts и существует уже 13 лет. Ежедневно здесь находятся люди, оказавшиеся в кризисной ситуации и проходящие реабилитацию. Люди выполняют разные работы и так обеспечивают себя.

Спустя неделю после пожара были куплены новые поросята, и первоочередная задача - построить новый хлев, чтобы у животных было место для укрытия зимой.

Туризм здесь не прекратился, так как часть фермы не пострадала. Экскурсии в "Королевство кроликов" все еще доступны - "Мини-зоопарк" и пешеходная тропа в результате пожара не пострадали.

Люди после пожара помогают по-разному - жертвуют мешки с картошкой, разные предметы, а также деньги. Олита Ставус указывает, что необходимы и очень повседневные вещи, например, кастрюли, в которых сварить еду для поросят.

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RUS TVNET уже сообщал, что 3 июля около 9:30 в Государственную пожарно-спасательную службу поступил вызов в Ледманскую волость Огрского края, где, по предварительной информации, горел сарай.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горел сарай со скотом и животными, две других хозяйственных постройки общей площадью 450 кв. м, а также легковой автомобиль и тракторный прицеп. В 11 часов утра пожар был локализован.

Пожар в королевстве кроликов ФОТО: twitter/VUGD