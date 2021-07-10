"Мы не опускаем руки". В горевшем "Королевстве кроликов" туризм не остановился

3 июля на расположенной в Огрском крае ферме "Королевство кроликов" произошел разрушительный пожар, в результате которого погибли более 200 кроликов, 23 свиньи, более десятка кошек, а также сова. В настоящее время все еще ведутся работы по уборке территории, однако туризм после трагедии здесь не остановился, прозвучало в Dienas ziņas на LTV.
"Мы должны продолжать работать и, конечно, мы не можем опускать руки, но так быстро восстановиться мы тоже не можем", - поделилась руководитель Lēdmane - структурного подразделения христианской общины Zilais Krusts - Олита Ставус.
Ферма "Королевство кроликов" находится в собственности фонда Zilais Krusts и существует уже 13 лет. Ежедневно здесь находятся люди, оказавшиеся в кризисной ситуации и проходящие реабилитацию. Люди выполняют разные работы и так обеспечивают себя.
Спустя неделю после пожара были куплены новые поросята, и первоочередная задача - построить новый хлев, чтобы у животных было место для укрытия зимой.
Туризм здесь не прекратился, так как часть фермы не пострадала. Экскурсии в "Королевство кроликов" все еще доступны - "Мини-зоопарк" и пешеходная тропа в результате пожара не пострадали.
Люди после пожара помогают по-разному - жертвуют мешки с картошкой, разные предметы, а также деньги. Олита Ставус указывает, что необходимы и очень повседневные вещи, например, кастрюли, в которых сварить еду для поросят.
Видео: Сюжет Dienas ziņas на латышском языке
RUS TVNET уже сообщал, что 3 июля около 9:30 в Государственную пожарно-спасательную службу поступил вызов в Ледманскую волость Огрского края, где, по предварительной информации, горел сарай.
Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горел сарай со скотом и животными, две других хозяйственных постройки общей площадью 450 кв. м, а также легковой автомобиль и тракторный прицеп. В 11 часов утра пожар был локализован.
Как сообщила представитель хозяйства евангелической христианской общины Zilais Krusts Майя Смане, пожар вспыхнул в коровнике и сарае, где находились свиньи и крольчихи с крольчатами. "К сожалению, из-за сильной жары и засухи пожар вспыхнул и распространился очень быстро, и все сгорело в течение часа", - сказала Смане. Она допускает, что причиной пожара стало повреждение проводки.