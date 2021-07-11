Привитых в Великобритании латвийцев не пускают на мероприятия: в чем причина?

Все дело в том, что британский код невозможно отсканировать, сообщает Panorāma на LTV.
Для посещения мероприятий свидетельство о вакцинации необходимо ввести в латвийскую систему, и этот процесс может занять до месяца, поэтому насладиться культурой у вакцинированных из Великобритании может и не получиться. Стоит напомнить, что правила постоянно меняются, поэтому оформить латвийский цифровой сертификат Covid-19 своевременно не представлялось возможным.
Семья Илги Криевини работает в Великобритании, но этим летом запланировала посетить Латвию и даже успела купить билеты на представления в Новом Рижском театре на конец июля.
"Я знала, что были условия - быть вакцинированным. Но я и не думала, что есть разные бумаги, что не все бумаги равны или годны.
Я купила четыре билета и через пару дней поняла, что не смогу ими воспользоваться. Я начала переписку с театром, с государственными учреждениями. И так я пришла к выводу, что в этом году культурная жизнь в Латвии пройдет мимо нас", - поделилась Илга Криевиня.
В Национальной службе здравоохранения подтвердили, что признание факта вакцинации действительно требует времени: "На практике в среднем рассмотрение каждого заявления требует не менее 14 дней при условии, что лицо подало всю запрашиваемую информацию корректно и имеется оригинал подтверждения факта вакцинации, пройденной за рубежом. Сейчас наблюдается большой интерес со стороны подданных Латвии, получивших вакцину за пределами страны. После рассмотрения заявления Covid-сертификат можно сгенерировать спустя три дня - когда информация о факте вакцинации введена в систему е-veselībа".