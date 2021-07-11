Привитых в Великобритании латвийцев не пускают на мероприятия: в чем причина?

Все дело в том, что британский код невозможно отсканировать, сообщает Panorāma на LTV.

Для посещения мероприятий свидетельство о вакцинации необходимо ввести в латвийскую систему, и этот процесс может занять до месяца, поэтому насладиться культурой у вакцинированных из Великобритании может и не получиться. Стоит напомнить, что правила постоянно меняются, поэтому оформить латвийский цифровой сертификат Covid-19 своевременно не представлялось возможным.

Семья Илги Криевини работает в Великобритании, но этим летом запланировала посетить Латвию и даже успела купить билеты на представления в Новом Рижском театре на конец июля.

"Я знала, что были условия - быть вакцинированным. Но я и не думала, что есть разные бумаги, что не все бумаги равны или годны.

Я купила четыре билета и через пару дней поняла, что не смогу ими воспользоваться. Я начала переписку с театром, с государственными учреждениями. И так я пришла к выводу, что в этом году культурная жизнь в Латвии пройдет мимо нас", - поделилась Илга Криевиня.