В Эстонии в море пропал мужчина, которого в последний раз видели на SUP-борде

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщил, что мужчина около 13:30 арендовал SUP-борд, на котором он отправился по реке Пирита в море. Спасательного снаряжения у него не было.

Сообщение о пропаже человека поступило в Центр тревоги около 14:30. Была развернута спасательная операция. К поискам пропавшего были привлечены вертолет Департамента полиции и погранохраны, Спасательный департамент и подразделение морских спасателей-добровольцев. К сожалению, мужчину не удалось найти и в 17:44 поиски были прекращены.

Пресс-служба G4S уточнила, что gримерно в 14:30 вернувшийся с моря человек сообщил спасателям на воде на пляже Пирита, что примерно в полукилометре от берега в море находится SUP-борд, но человека, который плыл на доске, не видно. С береговой охраной связался и работник Pirita Surfiklubi, который сдал мужчине снаряжение в аренду, и сообщил, что личные вещи мужчины находятся в серф-клубе.

Спасатели на воде G4S сразу связались с Центром тревоги и приступили на катере к поискам мужчины в море вдоль линии буйков. На место происшествия прибыли морские спасатели и полиция, был задействован вертолет.

Работник серф-клуба просил мужчину плавать на SUP-борде по реке и не выплывать из устья реки к морю. Из-за сильного ветра с суши существовала опасность, что в море доску унесет слишком далеко от берега. На мужчине не было спасательного жилета, его нога не была прикреплена к доске страховочной веревкой. Температура воды на пляже Пирита по прежнему низкая – 14 градусов.

По словам работников береговой охраны, если человек упадет в прохладную воду, мышцы может свести судорогой или человек может запаниковать. Спасатели напоминают, что безопасность на воде крайне важна – вне зависимости от профессионализма и плавательных навыков, в неожиданных ситуациях она спасает жизнь.