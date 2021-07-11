Эксперты предупреждают - финал Евро-2020 может вызвать новую вспышку Covid-19 в Великобритании

В Великобритании стремительно распространяется заразный дельта-штамм коронавируса. В других странах Европы и во всем мире все больше и больше людей заражаются дельта-штаммом, поэтому правительствам необходимо снова ужесточить ограничения. Министр финансов США Джанет Йеллен обеспокоена тем, что новые варианты коронавируса угрожают восстановлению мировой экономики.

11 июля стадион Уэмбли собрал самое большое количество футбольных фанатов в Великобритании с начала пандемии. Несколько тысяч человек также были в фан-зонах возле стадиона, а пабы по всей стране были переполнены.

Инфекционисты отмечают, что несоблюдение социальной дистанции и отсутствие масок на стадионе и за его пределами может привести к быстрому росту заболеваемости Covid-19 в стране.

Ранее Covid-19 был выявлен у нескольких футбольных фанатов в Дании, Шотландии и Финляндии после посещения игр чемпионата.

Карл Лаутербах, ведущий эксперт по общественному здравоохранению Германии и член бундестага, резко раскритиковал организаторов турнира - Союз европейских футбольных ассоциаций - за безответственное разрешение большому количеству болельщиков присутствовать на финальной игре, сообщает информационное агентство DPA.

Хотя заболеваемость Covid-19 в целом в Европе снижается, в некоторых странах растет число инфицированных. И виноват в этом вариант вируса дельта, который впервые был обнаружен в Индии.

В Нидерландах с пятницы по субботу было выявлено более 10 000 новых случаев заражения - это самый высокий показатель с декабря.

В Германии совокупный семидневный уровень вируса на 100 000 населения растет пятый день подряд. Тем не менее в некоторых регионах Германии ограничения продолжают смягчаться.

Заболеваемость продолжает очень быстро расти и в России. За прошедшие сутки здесь выявлено более 25 тысяч новых случаев заражения. Еще 749 человек с Covid-19 умерли от осложнений, вызванных вирусом. Накануне в России было зарегистрировано 752 умерших от Covid-19, это самый высокий показатель с начала пандемии.

Быстрое распространение дельта-штамма и других заразных разновидностей может стать серьезным препятствием для восстановления национальных экономик от тяжелых последствий пандемии, предупредила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Мы - связанная глобальная экономика, и то, что происходит в любой части мира, влияет на все остальные страны.

Мы осознаем важность совместной работы для ускорения процесса вакцинации и достижения цели - вакцинировать не менее 70% населения мира к следующему году", - сказала Йеллен на встрече министров финансов G20 в Венеции.