На английском пляже обнаружили кокаина на 2 миллиона фунтов

Первые пакеты в воде были обнаружены в четверг, 8 июля. Затем были обнаружены еще несколько упаковок с наркотиками.

Полиция работает в районе, надеясь перехватить больше пакетов. Правоохранительные органы призвали сообщить в полицию, если жители обнаружат на пляже упаковки с наркотиками.

Полиция Суссекса заявила, что по подозрению в ввозе наркотиков были арестованы, но позже отпущены под залог трое мужчин. В свою очередь за другие преступления, связанные с наркотиками, были задержаны женщина и мужчина, но их также отпустили под залог.