На английском пляже обнаружили кокаина на 2 миллиона фунтов
Пакеты с кокаином на сумму около двух миллионов фунтов (2,34 миллиона евро) были обнаружены в море на пляже в Восточном Суссексе, сообщает BBC.
Пакеты с кокаином на сумму около двух миллионов фунтов (2,34 миллиона евро) были обнаружены в море на пляже в Восточном Суссексе, сообщает BBC.
Первые пакеты в воде были обнаружены в четверг, 8 июля. Затем были обнаружены еще несколько упаковок с наркотиками.
Полиция работает в районе, надеясь перехватить больше пакетов. Правоохранительные органы призвали сообщить в полицию, если жители обнаружат на пляже упаковки с наркотиками.
Полиция Суссекса заявила, что по подозрению в ввозе наркотиков были арестованы, но позже отпущены под залог трое мужчин. В свою очередь за другие преступления, связанные с наркотиками, были задержаны женщина и мужчина, но их также отпустили под залог.
В мае в Великобритании было начато расследование после того, как на пляжи Гастингса и Ньюхейвена были выброшены водонепроницаемые свертки с 960 килограммами кокаина. Если бы контрабандистам удалось продать наркотики в Великобритании, их доход составил бы около 80 миллионов фунтов стерлингов.