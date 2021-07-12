Предприятия рассказали, будут ли увольнять невакцинированных работников

"Если и так уже катастрофическая нехватка сотрудников, то - брать и отпускать - это довольно недальновидно. Однако, где-то это возможно", - говорит Эндзиньш.

Гирт Веверис, член правления компании Valmieras stikla šķieda, объяснил ReTV Ziņas, что в компании работает более тысячи сотрудников, и в настоящее время в условиях пандемии, когда оборот компании снизился, сохранение сотрудников является приоритетом, поэтому об увольнении речь идти не может.

"Мы не поддерживаем такие репрессивные методы, влияющие на нас и наших сотрудников. Мы хотим общаться, мы хотим обучать, мы хотим убеждать. Увеличивать этот процент своими ресурсами", - добавил Веверис.

Общая позиция компании - вакцинация, поэтому ведется работа по разъяснению ее важности, в компании также организованы выездные вакцинации, но пока ее сделали только около 30% сотрудников.

В транспортной компании VTU Valmiera увольнять сотрудников также не планируется. Управляющий признает, что в некоторых отделах все сотрудники уже вакцинированы.