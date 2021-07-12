Предприятия рассказали, будут ли увольнять невакцинированных работников

"Если и так уже катастрофическая нехватка сотрудников, то - брать и отпускать - это довольно недальновидно. Однако, где-то это возможно", - говорит Эндзиньш.
Гирт Веверис, член правления компании Valmieras stikla šķieda, объяснил ReTV Ziņas, что в компании работает более тысячи сотрудников, и в настоящее время в условиях пандемии, когда оборот компании снизился, сохранение сотрудников является приоритетом, поэтому об увольнении речь идти не может.
"Мы не поддерживаем такие репрессивные методы, влияющие на нас и наших сотрудников. Мы хотим общаться, мы хотим обучать, мы хотим убеждать. Увеличивать этот процент своими ресурсами", - добавил Веверис.
Общая позиция компании - вакцинация, поэтому ведется работа по разъяснению ее важности, в компании также организованы выездные вакцинации, но пока ее сделали только около 30% сотрудников.
В транспортной компании VTU Valmiera увольнять сотрудников также не планируется. Управляющий признает, что в некоторых отделах все сотрудники уже вакцинированы.
Другие предприниматели также признались ReTV Ziņas, что проводят обучающие беседы для повышения уровня вакцинации. Также существует отдельная система бонусов для привитых. Следовательно, можно сделать вывод, что большое количество предпринимателей сохранят своих сотрудников - даже при отсутствии сертификата о вакцинации.