EMA: вакцина Johnson & Johnson не подходит для людей с синдромом повышенной проницаемости капилляров

Комитет также рекомендует включить синдром повышенной проницаемости капилляров в информацию о продукте как новый побочный эффект вакцины и добавить предупреждение, чтобы проинформировать медицинских работников и пациентов об этом риске.

Комитет по безопасности оценил три случая синдрома повышенной проницаемости капилляров, развившихся в течение двух дней после вакцинации Johnson & Johnson. У одного из пострадавших в анамнезе был синдром повышенной проницаемости капилляров, двое в результате вакцинации умерли.

К 21 июня 2021 года во всем мире было введено более 18 миллионов доз Johnson & Johnson.

ZVA объясняет, что синдром повышенной проницаемости капилляров - очень редкое тяжелое заболевание, при котором из мелких кровеносных сосудов (капилляров) вытекает жидкость, что вызывает отек, в основном на руках и ногах, низкое кровяное давление, сгущение крови и низкий уровень альбумина (важный белок крови).

Медицинские работники должны знать о симптомах синдрома повышенной проницаемости капилляров и риске его рецидива у лиц, у которых ранее была констатирована эта болезнь.

Лица, получившие вакцину Johnson & Johnson, если в течение нескольких дней после вакцинацииу них развивается быстрый отек рук и ног или быстрое увеличение веса, должны немедленно обратиться за медицинской помощью.

Эти симптомы часто сопровождаются общим чувством слабости (из-за низкого артериального давления).

Комитет по безопасности продолжит наблюдение за случаями синдрома повышенной проницаемости капилляров и при необходимости предпримет дальнейшие действия. Комитет по безопасности запросил у Janssen, владельца регистрации этой вакцины, дополнительную информацию о возможных механизмах развития синдрома повышенной проницаемости капилляров после вакцинации.

Как и в случае с любой другой вакциной, EMA будет продолжать следить за безопасностью и эффективностью этого препарата и предоставлять общественности самую свежую информацию.