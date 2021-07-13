Почему на Кубе вспыхнули массовые протесты. Три главные причины

Протесты начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 26 км от столицы страны Гаваны, и распространились по всей стране.

"Это ради свободы людей, мы не можем больше этого терпеть. Мы не боимся. Мы хотим перемен, мы не хотим больше диктатуры", - рассказал Би-би-си по телефону протестующий в Сан-Антонио.

Алехандро, который участвовал в акции протеста в Пинар-дель-Рио, сказал Би-би-си, что протест в его провинции начался после того, как здесь увидели, что происходит в Сан-Антонио-де-лос-Баньос.

"Мы увидели протест в сети, и люди начали выходить", - сказал молодой человек по телефону.

"Нет еды, нет лекарств, нет свободы. Они не дают нам жить. Мы устали", - добавил он.

Кубинские иммигранты призывают США вмешаться

Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Кирилл Белянинов, митинги и демонстрации в поддержку протестов, проходящих сейчас на Кубе, вечером в воскресенье прокатились по всему восточному побережью США - от Нью-Йорка до Флориды.

В районе Маленькая Гавана в Майами на улицы вышло несколько тысяч человек. Полиция была вынуждена полностью перекрыть автомобильное движение на нескольких магистралях. При этом многие полицейские присоединились к протестующим.

"Настал час свободы, - заявил в своем выступлении на митинге мэр Майами Фрэнсис Суарез. - Такого стихийного протеста, который происходит сейчас в более чем десятке городов на Кубе, не было в последние 60 лет".

По официальным данным, в США сейчас проживает почти 2 млн выходцев с Кубы, включая и потомков иммигрантов с острова. Большинство из них - 1,53 млн человек - живут во Флориде.

В 2019 году, в рамках санкций против кубинских властей, администрация США ограничила размеры денежных переводов на остров: теперь проживающие в Соединенных Штатах кубинцы могут отправить своим родственникам и близким не более 1000 долларов раз в три месяца.

Тем не менее, по подсчетам расположенного во Флориде Института изучения Кубы, ежегодно живущие в Америке кубинцы переводят на остров не менее 460 миллионов долларов.

С заявлениями в поддержку протестующих на Кубе выступили десятки влиятельных политиков в США, включая сенаторов Марко Рубио, Рика Скотта, губернатора Флориды Рона де Сантиса и многих других.

Во время пресс-конференции мэр Майами призвал власти стран Запада во главе с США немедленно вмешаться в ситуацию на Кубе.

"Кубинцы достойны и готовы к тому, чтобы избавиться от тирании, - сказал он. - Все это может закончиться сегодня… и благодаря этому миллионы людей от Никарагуа до Венесуэлы смогут получить свободу".

В понедельник заявление президента США Байдена в поддержку протестующих опубликовал и Белый дом. При этом глава американской администрации не стал поддерживать призывы к международной интервенции, ограничившись обращением к кубинским властям.