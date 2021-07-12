Австралийская реклама с призывам вакцинироваться вызвала целую волну недовольства

В рекламе изображена девушка, которая лежит на больничной койке, подключенная к дыхательному аппарату и лихорадочно задыхается. "Covid-19 может поразить любого", - говорится в конце рекламного ролика, призывая жителей оставаться дома, делать тесты и прививки.

WARNING: Here is the GRAPHIC Australian Government #COVID19 ad to run in Sydney. #COVID19nsw pic.twitter.com/6IXgBy7miw — Karen Barlow (@KJBar) July 11, 2021

Австралия проводит политику "нулевого ковида", закрывая границы и помещая на карантин города, в которых было обнаружено несколько случаев заражения вирусом. В результате чего, с начала пандемии в стране с населением чуть меньше 26 миллионов человек было зарегистрировано около 31 000 случаев заражения и 911 смертей.

Рекламу критиковали за призыв к вакцинации молодых людей, хотя эта возможность пока недоступна для этой возрастной группы. Планируется, что люди в возрасте до 40 лет смогут начать вакцинироваться только к концу года. Кроме того, в государственных директивах молодым людям рекомендуется подождать, пока те не получат вакцину компании Pfizer / BioNTech вместо имеющейся в настоящее время вакцины AstraZeneca. Однако на данный вакцины Pfizer / BioNTech не хватает в Австралии.

Пока что рекламу показывают только в Сиднее, где произошел сильный поток заражения дельтой Covid-19, а карантин продолжается уже третью неделю. В понедельник было зарегистрировано 112 новых случаев заражения, а с середины июня было зарегистрировано более 700 случаев.

"Оскорбительно показывать такую ​​рекламу, когда австралийцы этой возрастной группы все еще ждут вакцинации", - написал в своем микроблоге Twitter австралийский журналист Хью Риминтон.

Другие, в том числе врачи, назвали рекламу "нечувственной" и призвали прекратить ее трансляцию.

Однако правительство встало на сторону защиты, заявив, что реклама должна четко освещать возможные последствия болезни.