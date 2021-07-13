На юге России в гостинице произошел взрыв газа. Один человек погиб

Сообщается, что одного из пострадавших извлекли из-под завалов спасатели после взрыва.

Несчастный случай произошел в частном отеле "Азария", расположенном на улице Советская.

Взрывом в здании были повреждены внутренние конструкции первого этажа, рассказали в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

Из гостиницы были эвакуированы 50 человек.

Известно, что в гостинице "Азария" рвануло после того, как на первом этаже включили свет. Там находится магазин. Когда утром продавец пришла на работу и нажала на выключатель, раздался взрыв.

По предварительной версии, утечка газа произошла из-за износа инженерных сетей. Первый этаж здания был закрыт антивандальными роллетами, поэтому там мог скопиться газ.