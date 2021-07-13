На юге России в гостинице произошел взрыв газа. Один человек погиб

Сообщается, что одного из пострадавших извлекли из-под завалов спасатели после взрыва.
Несчастный случай произошел в частном отеле "Азария", расположенном на улице Советская.
Взрывом в здании были повреждены внутренние конструкции первого этажа, рассказали в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).
Из гостиницы были эвакуированы 50 человек.
Известно, что в гостинице "Азария" рвануло после того, как на первом этаже включили свет. Там находится магазин. Когда утром продавец пришла на работу и нажала на выключатель, раздался взрыв.
По предварительной версии, утечка газа произошла из-за износа инженерных сетей. Первый этаж здания был закрыт антивандальными роллетами, поэтому там мог скопиться газ.
Согласно последним данным, продавец жива, она находится в больнице.