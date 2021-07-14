Ждем гроз и сегодня: синоптики рассказали о погоде на среду
В среду, 14 июля, в основном во второй половине дня и вечером, в Латвии снова ожидаются сильные грозы, рассказали синоптики.
В среду, 14 июля, в основном во второй половине дня и вечером, в Латвии снова ожидаются сильные грозы, рассказали синоптики.
Во многих местах пройдут дожди, в некоторых регионах - сильные., что может привести к затоплению низких мест. Помимо этого, возможны град и мощные порывы ветра.
В основном в Латвии сохранится слабый ветер. Воздух на солнце прогреется до +27...+33 градусов.
Рига
В столице тоже возможны дождь и грозы, а максимальная температура воздуха составит примерно +30 градусов.
До пятницы, 16 июля, по всей стране сохраняется красное предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о жаре до +34 градусов.