Ждем гроз и сегодня: синоптики рассказали о погоде на среду

Во многих местах пройдут дожди, в некоторых регионах - сильные., что может привести к затоплению низких мест. Помимо этого, возможны град и мощные порывы ветра.

В основном в Латвии сохранится слабый ветер. Воздух на солнце прогреется до +27...+33 градусов.

Рига

В столице тоже возможны дождь и грозы, а максимальная температура воздуха составит примерно +30 градусов.