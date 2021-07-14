Ср, 14.07.2021
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Юрис Янсонс, омбудсмен, об обязательной вакцинации

Ждем гроз и сегодня: синоптики рассказали о погоде на среду

Гроза ФОТО: Arvo Meeks

В среду, 14 июля, в основном во второй половине дня и вечером, в Латвии снова ожидаются сильные грозы, рассказали синоптики.

Во многих местах пройдут дожди, в некоторых регионах - сильные., что может привести к затоплению низких мест. Помимо этого, возможны град и мощные порывы ветра.

В основном в Латвии сохранится слабый ветер. Воздух на солнце прогреется до +27...+33 градусов.

Рига

В столице тоже возможны дождь и грозы, а максимальная температура воздуха составит примерно +30 градусов.

До пятницы, 16 июля, по всей стране сохраняется красное предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о жаре до +34 градусов.

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