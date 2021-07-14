Пьяные бездомные в Риге: дума рассматривает возможность очистить центр города
Столичные власти обсуждают возможные решения, как очистить центр Риги от пьянствующих бездомных людей.
Столичные власти обсуждают возможные решения, как очистить центр Риги от пьянствующих бездомных людей.
Как сообщили LETA в управлении коммуникации Рижской думы, при обсуждении развития окрестностей Центрального рынка все еще актуален вопрос о создании приюта для бездомных и вытрезвителя, чтобы эти люди не концентрировались в центре столицы.
Заботясь о сбалансированности удовлетворения потребностей всех жителей Риги, для оказания этой социальной услуги разыскивается наиболее подходящее место.
С учетом того, что в настоящее время в центре Риги нет подходящего места для приюта с вытрезвителем, вице-мэр столицы Эдвард Смилтенс вместе с представителями департаментов Рижской думы и полиции самоуправления осмотрел несколько мест, где может быть создан приют.
Что нужно найти?
Важное значение имеют расположение и доступность приюта для персонала и оперативного транспорта, общественного транспорта и ряд других условий, которые важны для того, чтобы предоставляемая услуга достигла целевой аудитории. Одним из таких мест является заброшенная территория на улице Даугавгривас.
Осмотрев здание Государственного и местного управления полиции в Болдерае, можно получить представление о стоимости строительства аналогичного здания.
"Находящийся в неподходящем месте ночной приют и неприспособленные помещения - давняя проблема Риги. Это затрудняет развитие Центрального рынка и территории вокруг него, поэтому мы ищем решение, которое позволит и обеспечить качество услуг, и создать привлекательную среду для горожан и гостей столицы", - сказал Смилтенс.
"Проблема бездомности в Европе решается по-разному, и нет единого правильного ответа. Каким бы неудобным или неприятным это ни казалось, задача города - сделать все, что в его силах, чтобы эта социальная услуга стала доступной для всех рижан, у кого есть такая необходимость, в подходящем для этого месте и помещении", - подчеркнул Клейнбергс.
Намерения
Официальные лица согласились, что в ближайшую неделю будут оценены возможные решения по перемещению приюта и дальнейшие необходимые шаги. В настоящее время бездомные в Риге могут получить помощь в девяти приютах, но только в одном из них есть услуга вытрезвителя.
Как стало известно агентству LETA в Рижской думе, в настоящее время единственным приютом, предлагающим услуги вытрезвителя для бездомных в Риге, является приют Латвийского Красного Креста на улице Гайзиня.