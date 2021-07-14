Пьяные бездомные в Риге: дума рассматривает возможность очистить центр города

Как сообщили LETA в управлении коммуникации Рижской думы, при обсуждении развития окрестностей Центрального рынка все еще актуален вопрос о создании приюта для бездомных и вытрезвителя, чтобы эти люди не концентрировались в центре столицы.

Заботясь о сбалансированности удовлетворения потребностей всех жителей Риги, для оказания этой социальной услуги разыскивается наиболее подходящее место.

С учетом того, что в настоящее время в центре Риги нет подходящего места для приюта с вытрезвителем, вице-мэр столицы Эдвард Смилтенс вместе с представителями департаментов Рижской думы и полиции самоуправления осмотрел несколько мест, где может быть создан приют.

Что нужно найти?

Важное значение имеют расположение и доступность приюта для персонала и оперативного транспорта, общественного транспорта и ряд других условий, которые важны для того, чтобы предоставляемая услуга достигла целевой аудитории. Одним из таких мест является заброшенная территория на улице Даугавгривас.

Осмотрев здание Государственного и местного управления полиции в Болдерае, можно получить представление о стоимости строительства аналогичного здания.

"Находящийся в неподходящем месте ночной приют и неприспособленные помещения - давняя проблема Риги. Это затрудняет развитие Центрального рынка и территории вокруг него, поэтому мы ищем решение, которое позволит и обеспечить качество услуг, и создать привлекательную среду для горожан и гостей столицы", - сказал Смилтенс.

"Проблема бездомности в Европе решается по-разному, и нет единого правильного ответа. Каким бы неудобным или неприятным это ни казалось, задача города - сделать все, что в его силах, чтобы эта социальная услуга стала доступной для всех рижан, у кого есть такая необходимость, в подходящем для этого месте и помещении", - подчеркнул Клейнбергс.

Намерения

Официальные лица согласились, что в ближайшую неделю будут оценены возможные решения по перемещению приюта и дальнейшие необходимые шаги. В настоящее время бездомные в Риге могут получить помощь в девяти приютах, но только в одном из них есть услуга вытрезвителя.