Со стороны Даугавпилса формируются грозовые тучи; действует оранжевое предупреждение

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии до 23:00 объявил по всей стране оранжевое предупреждение о грозе с сильными дождями, порывами ветра до 24 метров в секунду и сильным зерновым градом.

В некоторых местах грозы могут продолжаться и ночью на четверг, 15 июля.

Жители должны быть готовы к очень сильной грозе, чтобы обезопасить себя от молнии. Возможны сильные порывы ветра, град и дождь, что также может вызвать затопление территорий. Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут разноситься по воздуху. Ожидается материальный ущерб, нарушение движения транспорта и мероприятий на свежем воздухе. Рекомендуется искать убежище в закрытых помещениях.

Уже сообщалось, что до пятницы, 16 июля, по всей стране действует красное предупреждение о жаре до +34 градусов. Во многих местах центральной и юго-восточной части страны в силе предупреждение и о высокой пожароопасности в лесах.