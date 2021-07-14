Каждый третий житель Латвии получил вакцину против Covid-19
В настоящее время от Covid-19 привита примерно треть жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В настоящее время от Covid-19 привита примерно треть жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Первую дозу вакцины в Латвии получили около 627 000 человек, завершили процесс вакцинации примерно 626 000 человек, что соответственно составляет около 33,23% и 33,15% населения страны.
На этой неделе темпы вакцинации от Covid-19 более медленные, чем на предыдущей неделе, и соответствуют показателям середины апреля, когда в Латвии было ограниченное количество вакцин и прививались только отдельные приоритетные группы.
Вчера прививки от Covid-19 сделал 5261 человек. Первую дозу вакцины получили 1876 человек, завершили процесс вакцинации 3385 человек, в том числе 1748 привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.