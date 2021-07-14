Каждый третий житель Латвии получил вакцину против Covid-19

Первую дозу вакцины в Латвии получили около 627 000 человек, завершили процесс вакцинации примерно 626 000 человек, что соответственно составляет около 33,23% и 33,15% населения страны.

На этой неделе темпы вакцинации от Covid-19 более медленные, чем на предыдущей неделе, и соответствуют показателям середины апреля, когда в Латвии было ограниченное количество вакцин и прививались только отдельные приоритетные группы.