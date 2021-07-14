Десятки тонн ягод в этом году окажутся в компостной яме

Как программе 900 sekundes рассказала хозяйка Mālpils zemenes Гинта Апсите, в компостную яму отправится около 60 тонн урожая. С настолько критической ситуацией хозяйка столкнулась впервые.

Уже второй год проблемы с рабочей силой. Ягоды есть, работа есть, но сборщиков урожая не хватает.

Местные устраиваться не сильно спешат - в то время когда необходимо 160 работников, устроилась лишь половина. Ранее решением был наем работников из-за рубежа, в основном из Украины, но теперь и они выбирают работу в других странах Европы, в которых наиболее благоприятные условия для устройства на работу.

Со схожей ситуацией борются и другие хозяйства по всей Латвии.

Больше о ситуации - в сюжете 900 sekundes:

Кроме того, Latvijas avīze ранее сообщала, что у хозяйств по выращиванию клубники серьезные проблемы - ягоды просто засыхают на кустах, их качество плохое. В свою очередь, это означает, что часть урожая пойдет не на рынок, а на переработку, заявила ведущий исследователь Добельского института плодоводства Эдите Кауфмане.

На подходе и урожай малины, и у тех садоводов, которые установили систему полива, проблем не будет, а остальным придется считаться с плохим урожаем.