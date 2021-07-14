В Эстонии зафиксирована вспышка африканской чумы свиней; нужно быть осторожными и в Латвии

Она сообщила, что вспышка произошла в Килийской волости Харьюского уезда. Это первая вспышка на домашней свиноферме в Эстонии с 2017 года.

В то же время новые случаи АЧС были выявлены у кабанов в Латвии на границе с Россией и Беларусью. Кроме того, новый источник инфекции среди кабанов вновь возник в Тукумском крае и на севере Курземе. Инфекция продолжает распространяться на юге Курземе, хотя раньше там ничего подобного не наблюдалось.

Иоффе пояснила, что наибольшую опасность для домашних свиноферм представляет зараженный дикий кабан. Кроме того, опыт PVD в предыдущие годы показывает, что вспышки АЧС у домашних свиней происходят летом.

Распространению вируса способствует быстрое восстановление популяции кабанов. Это происходит весной после рождения поросят. Это, в свою очередь, представляет собой постоянную угрозу для местных свиноводов.