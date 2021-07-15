Исследователь объясняет разницу между принудительной и обязательной вакцинацией против Covid-19

Исследователь признала, что осенью ожидается новая вспышка Covid-19. Как отметила Кивите-Уртане, насколько сильной она будет и насколько серьезными будут последствия этой вспышки, напрямую зависит от темпа вакцинации.

Кивите-Уртане подчеркнула, что людям не следует откладывать вакцинацию до осени. По ее словам, чем больше невакцинированных людей, тем больше вероятность того, что у вируса появятся новые мутации, против которых вакцины могут быть менее эффективны.

Эксперт подчеркнула, что в условиях появления новых штаммов вируса объем иммунизации в обществе должен достигнуть 80%.

Говоря о принятых правительством вчера, 14 июля, решениях о требовании в некоторых случаях обязательных сертификатов Covid-19, исследователь отметила, что эти решения были приняты нелегко, но решения Латвии не уникальны и аналогичные требования существуют в других странах.

Она отметила, что необходимо понимать разницу между принудительной вакцинацией и обязательной вакцинацией, которая требуется в Латвии, а именно принудительная вакцинация может быть рассмотрена, если будет введена уголовная ответственность за невакцинацию, но в Латвии нет таких планов, и государству требуется надежный сертификат Covid-19, который также можно получить и после болезни Covid-19, и при регулярных тестах на Covid-19.

Кивите-Уртане не считает, что решения правительства существенно "сломают ситуацию" и темпы вакцинации значительно увеличатся, но мировой опыт показывает, что обязательная вакцинация, например, при поступлении в детские сады, имеет положительный эффект и люди активнее вакцинируются.