У посольства Грузии в Риге собрались активисты общества защиты традиционных семейных ценностей

ФОТО: Очевидец RUS TVNET

ФОТО: Очевидец RUS TVNET

Судя по трансляциям в социальной сети Facebook, акция организована обществом защиты традиционных семейных ценностей Pro-Family.lv. Там же говорится, что акция проходит в поддержку народа Грузии и "против гомосексуальной пропаганды".

Отметим, что 11 июля тысячи людей приняли участие в акции протеста в столице Грузии, потребовав отставки правительства в связи со смертью телеоператора, избитого противниками ЛГБТ-сообщества во время съемок гей-парада. Ранее по соображениям безопасности запланированный прайд ЛГБТ был отменен.

Общественное мнение в Грузии в последние годы стало более либеральным и в стране прошла пара прайдов. Однако в целом грузинское общество остается очень консервативным.