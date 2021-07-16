Пт, 16.07.2021
Снимок, на котором мы запечатлены в момент, когда в нас ударила молния, был сделан в 17:05. Внезапно я оказалась на земле и больше ничего не слышала девушка, пережившая попадание молнии
девушка, пережившая попадание молнии
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У посольства Грузии в Риге собрались активисты общества защиты традиционных семейных ценностей

ФОТО: Очевидец RUS TVNET

В первой половине дня в пятницу, 16 июля, у посольства Грузии в Риге на Райня булварис, 3, собрались люди с плакатами в руках, сообщил очевидец RUS TVNET. На плакатах были видны надписи "Рига - не город педерастов" на русском и латышском языках, а также "Стоп педофилии" на латышском языке.

ФОТО: Очевидец RUS TVNET
ФОТО: Очевидец RUS TVNET

Судя по трансляциям в социальной сети Facebook, акция организована обществом защиты традиционных семейных ценностей Pro-Family.lv. Там же говорится, что акция проходит в поддержку народа Грузии и "против гомосексуальной пропаганды".

Отметим, что 11 июля тысячи людей приняли участие в акции протеста в столице Грузии, потребовав отставки правительства в связи со смертью телеоператора, избитого противниками ЛГБТ-сообщества во время съемок гей-парада. Ранее по соображениям безопасности запланированный прайд ЛГБТ был отменен.

Общественное мнение в Грузии в последние годы стало более либеральным и в стране прошла пара прайдов. Однако в целом грузинское общество остается очень консервативным.

Отметим, что со 2 по 7 августа в Риге пройдет крупнейшее и наиболее заметное мероприятие в области прав человека в Балтийском регионе - Baltic Pride, ведущей темой которого в этом году является равенство и построение инклюзивного общества.


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