У посольства Грузии в Риге собрались активисты общества защиты традиционных семейных ценностей

Судя по трансляциям в социальной сети Facebook, акция организована обществом защиты традиционных семейных ценностей Pro-Family.lv. Там же говорится, что акция проходит в поддержку народа Грузии и "против гомосексуальной пропаганды".
Отметим, что 11 июля тысячи людей приняли участие в акции протеста в столице Грузии, потребовав отставки правительства в связи со смертью телеоператора, избитого противниками ЛГБТ-сообщества во время съемок гей-парада. Ранее по соображениям безопасности запланированный прайд ЛГБТ был отменен.
Общественное мнение в Грузии в последние годы стало более либеральным и в стране прошла пара прайдов. Однако в целом грузинское общество остается очень консервативным.
Отметим, что со 2 по 7 августа в Риге пройдет крупнейшее и наиболее заметное мероприятие в области прав человека в Балтийском регионе - Baltic Pride, ведущей темой которого в этом году является равенство и построение инклюзивного общества.