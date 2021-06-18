Этим летом в Риге пройдет Baltic Pride 2021

Главный лозунг мероприятия - "Пока мы все не станем равны!". Программа будет включать в себя десятки важных мероприятий, которые будут доступны для тех, кто заинтересован в участии. Из-за ограничений большинство мероприятий будут транслироваться онлайн.

В программе Baltic Pride будет ряд важных мероприятий, таких как культурные мероприятия, конференции и семинары. В рамках фестиваля будет представлен первый том дневников Каспарса Александра Ирбе "Скрытая жизнь: гомосексуальные дневники 1927-1949", созданный историком Инетой Липшей и изданный ассоциацией Ascendum. Состоится Think Diversity! - Балтийский бизнес-форум по разнообразию, чтобы рассказать о последних тенденциях в управлении этой сферой. Также состоится конференция высокого уровня, посвященная широко обсуждаемому принципу человеческого достоинства "Человеческое достоинство: фундаментальная ценность демократического верховенства закона".

В субботу, 7 августа, в день Baltic Pride 2021, латвийское и балтийское сообщество LBGTI, друзья и сторонники будут приглашены, чтобы выразить свою поддержку разнообразию и равенству. Одной из центральных целей Baltic Pride всегда была заметность. Учитывая влияние глобальной пандемии, которая заставила людей изменить свои привычки и действовать по-другому, более творчески и инклюзивно, в самом заметном мероприятии Baltic Pride в этом году сможет принять участие каждый, говорят организаторы.

Спектр мероприятий будет очень широк - от женских стендапов до "прожарки" известных латвийских комиков о текущих событиях в обществе. Будут обсуждаться повседневные проблемы однополых семей, вопросы здоровья и вовлечение общественных групп. Baltic Pride также проведет ряд культурных мероприятий, таких как Дни кино, выступления Latvian Drag King Collective.

"В западном мире Pride был одним из важнейших двигателей защиты прав ЛГБТ+ на протяжении более 50 лет. Ветер перемен пришел и в Латвию с Baltic Pride в этом году - в деловой среде поддержка разнообразия больше не является простой формальностью. Общество принимает разные семьи, и в Латвии уже давно не может быть оправданием мнение большинства общества, чтобы еще дольше откладывать на потом принятие инклюзивного законодательства. Конституция нашей страны защищает все семьи, и в этом больше нет никаких сомнений. Мы стоим на пороге великих и неизбежных перемен, и Baltic Pride этого года еще раз докажет это", - объясняет председатель правления ассоциации ЛГБТ и их друзей и сопредседатель Baltic Pride Кристине Гарина.

Организаторы фестиваля подчеркивают, что пока это будет самый главный Pride Балтии.

"Baltic Pride - крупнейшее и наиболее заметное мероприятие в области прав человека в Балтийском регионе. Общество меняется, Baltic Pride также трансформировался со временем. В этом году Baltic Pride будет иметь особое значение, поскольку это первое мероприятие по данной теме в странах Балтии с начала пандемии. В этом году, хотя мы делаем упор на права ЛГБТ+, мы также осознаем, что права ЛГБТ+ являются частью всего спектра прав человека.

Каждый из нас является частью общества, поэтому мы хотим предоставить платформу для всех других уязвимых групп с целью продвижения достойного и более инклюзивного латвийского общества", - подчеркивает член правления Mozaika и сопредседатель Baltic Pride Каспарс Залитис.

Baltic Pride также существенно изменился в этом году, особенно расширил круг сторонников и партнеров по сотрудничеству. Swedbank и TVNET GRUPA стали главными спонсорами Baltic Pride. Спектр партнеров Baltic Pride расширяется. Среди его сторонников - Printful, фламандский регион, Программа ООН по делам беженцев, Hanzas perons, Sporta 2 kvartāls, Sexy Style, Satori и многие другие.

"Независимые цифровые СМИ, такие как TVNET GRUPA, являются всеобъемлющими и мощными социальными механизмами, основная задача которых - поощрять разговоры, дискуссии и просвещение путем активного устранения предубеждений между большинством и чрезмерно стигматизированными меньшинствами, включая ЛГБТ-людей - геев, лесбиянок и транс-персон. Поэтому мы с огромной радостью активно участвуем в поддержке мероприятия Baltic Pride", - говорит главный редактор TVNET GRUPA Том Островскис.

Baltic Pride организован Ассоциацией ЛГБТ и их друзей Mozaika в сотрудничестве с рекламным агентством VUCA, агентством цифровых медиа Huligan, творческой ассоциацией Rosenbaum and the Sisters, Культурным центром каннабиса, ассоциацией Ascendum и многими другими неправительственными организациями.