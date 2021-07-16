В Латвии есть люди, вакцинированные "Спутником V". Врачи в растерянности

Президент Латвийской ассоциации сельских врачей Лига Козловска говорит: "Ко мне обратились как минимум пять пациентов, которые спросили: "Доктор, как мне получить электронный сертификат? У меня была возможность получить прививку "Спутник V в России, я вакцинирован".

Врач отметила ReTV, что о подобных ситуациях рассказывали и другие коллеги-семейные врачи. В начале весны, когда вакцинация в Латвии была возможна только для определенных групп общества, эти люди согласились начать процесс вакцинации в России.

"В основном это граждане Латвии. По сути, у них работа за границей, это и водители-дальнобойщики и люди, у которых есть какая-то работа в торговле", - добавила она.

В Латвии им необходим цифровой сертификат, но его можно получить только в том случае, если вакцинация проводилась вакцинами, зарегистрированными в Европейском Союзе. "Спутника" среди них пока нет.

Ситуацию объясняет начальник отдела регистрации лекарственных средств Государственного агентства по лекарствам Элита Поплавска: "Оценка вакцины "Спутник V" в Европейском Союзе не завершена, поэтому у нас нет полной информации об этой вакцине".

Как рассказал ReTV семейный врач из Балви - пациенты, которые к ней обращались, получили только одну из двух необходимых доз "Спутника V". Теперь врач задает вопрос - можно ли в таком случае вводить пациенту подобную "Спутнику V" однокомпонентную вакцину Janssen?

Ответ Государственного агентства по лекарствам: "Если это аденовирусная вакцина, серьезных противоречий в смешивании вакцин быть не должно. Если вакцина Janssen доступна и требуется только одна доза, в принципе она может быть использована".

Тем временем тем, кто получил обе дозы российской вакцины, придется подождать, будет ли она одобрен в Европе и когда. В этих случаях также может иметь решающее значение, когда и как начнется ревакцинация.