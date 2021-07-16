Янис Волбертс покинул пост госсекретаря Минобразования

Волбертс был назначен на должность госсекретаря Министерства образования и науки 1 декабря 2020 года, а с поста по взаимной договоренности сторон он ушел 15 июля этого года.

Как сказано в сообщении Министерства образования и науки, новый госсекретарь будет выбран в ходе открытого публичного конкурса, организованного Государственной канцелярией. До завершения конкурса обязанности госсекретаря Министерства образования и науки будут исполнять заместители госсекретаря - директор департамента спорта Эдгар Северс и директор департамента структурных фондов Санта Шмидлере.

Согласно декларации должностного лица, представленной Волбертсом в Службу государственных доходов (VID), в прошлом году его доходы составили 15 004 евро, из которых 10 274 евро приходились на заработную плату за работу в Министерстве образования и науки, а 4 730 евро - на заработную плату в компании SIA Have a Tree.

У Волбертса есть долговые обязательства в размере 12 000 евро. Бывший представитель Минобразования также владеет акциями компании Have a Tree на сумму 1 080 евро. Волбертсу также принадлежит земля и здания в Риге.

Помимо должности в министерстве, Волбертс был членом совета директоров компании Have a Tree.