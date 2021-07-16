"Мои вакцины никому не нужны!" Живущая за рубежом латвийка о трудностях получения сертификата в Латвии

Латвийка рассказывает, что вакцинация в Мексике - это "долгий процесс", поэтому она нашла возможность сделать прививку от коронавируса в США.

Зане была убеждена, что в Латвии она сможет использовать все привилегии вакцинированных - посещать рестораны и концерты, особенно она хотела отпраздновать День рыбака, но большие планы пошли не так, как она хотела.

"Я прилетела в Латвию, и оказалось, что мои вакцины бесполезны, поскольку Латвии нужен цифровой сертификат, а я не могу его получить, потому что вакцинировалась не в Европе", - говорит Зане.

После полного курса вакцинации в США Зане выдали карточку с информацией о человеке, факте вакцинации и сведениями о полученной вакцине. Этот документ доступен только в одном экземпляре, QR-кода на нем нет.

"Я спросила, может быть, можно пойти куда-нибудь со своей картой вакцинации и удостоверением личности? Но ответ был отрицательным. Нужен QR-код и все. Других вариантов нет", - говорит Зане.

Лица, прошедшие вакцинацию в США, как и в Латвии, могут свободно посещать рестораны и кафе, культурные учреждения и мероприятия.

Если человек был вакцинирован за границей и принадлежит к определенной группе людей, которым государство оплачивает вакцинацию в Латвии, у него есть все права обратиться в Национальную службу здравоохранения с просьбой создать цифровую сертификат. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие факт вакцинации за рубежом. Факт вакцинации признается по-разному в каждой стране, но Национальная служба здравоохранения (NVD) имеет информацию из посольств с образцами документов, выдаваемых в этой стране после вакцинации.

Помимо того, что человек должен иметь право на вакцинацию в Латвии, важно, чтобы была получена одна из вакцин, зарегистрированных в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). Служба рассматривает заявку в течение месяца, однако есть вероятность, что получить цифровой сертификат удастся раньше, если вовремя подать все необходимые документы.

"Я не буду ждать месяц! Свой единственный документ тоже отправлять не буду. У меня еще нет билета обратно [в Мексику], но я планирую вернуться в конце лета", - говорит Зане.

Важно предоставить документ, в котором указаны имя человека, дата рождения и информация о полученной вакцине. Пока не были зарегистрированы подозрительные, либо, возможно, поддельные документы, сообщили программе в NVD.