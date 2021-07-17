От +10 до +25: куда в Латвии стоит ехать на море

Температура воды в Даугавгриве в то же время составила +18 градусов, а в Мерсрагсе, Рое и Колке - примерно +23, +24 градусов.

Температура воды в большинстве рек и озер страны за ночь опустилась до +23...+28 градусов.

Вечером в пятницу, 16 июля, вода в Юрмале прогрелась до +24...+27 градусов, а утром ее температура колебалась в районе +20 градусов.

Как сообщалось, температура воды в Лиелупе у Межотне в пятницу вечером достигла +30,6 градуса - это новый национальный рекорд. В других реках и озерах страны вода тоже прогрелась до высоких температур.

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