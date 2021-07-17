Разрушительный ветер под Айзкраукле: сломано несколько деревьев

Всего за прошлый день в VUGD поступило 30 обращений насчет поломанных деревьев. Половина звонков поступила из Айзкраукльского края.

Больше всего деревьев было повалено в волостях Яунелгава и Скривери.

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Уже сообщалось, что сегодня, 17 июля, самая солнечная погода в Латвии ожидается на побережье Курземе и Видземе, но, по прогнозам синоптиков, дожди и грозовые тучи в основном коснутся Селии и Латгалии.

Дожди местами будут очень сильными, возможен также град и резкие порывы ветра.

В Латвии сегодня преобладает северный и северо-западный ветер - от слабого до умеренного.

Воздух прогреется до +27…+31 градуса, а местами на побережье температура не поднимется выше +25 градусов.

В силе остается оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильной жаре. В центральной Латвии помимо этого действует предупреждение о высокой пожароопасности в лесах. Высоким остается ультрафиолетовое излучение солнца.