Вс, 18.07.2021
В шести странах ситуация фактически резко ухудшается, особенно в Португалии, Испании, на Кипре, в Люксембурге, на Мальте и в Нидерландах, и, по прогнозам ECDC, в ближайшем будущем за ними последует еще ряд стран. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог

Под Валмиерой из реки извлечен погибший

ФОТО: arcticphotoworks/Shutterstock.com

Вчера, 17 июля, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) извлекли тело погибшего из реки в Раматской волости Валмиерского района.

Как сообщила LETA представитель VUGD Агрита Витола, вызов был получен в субботу утром.

Погибшего извлекли из воды и передали Государственной полиции.

Всего за прошедший день в VUGD поступило 66 звонков, более половины из которых касались спасательных операций.

Напомним, ранее в пятницу, 16 июля, в популярном месте купания рижского микрорайона Югла - в Чертовом озере - было найдено тело женщины, сообщает передача Degpunktā.

Отдыхающие, заметившие тело в водоеме, сразу же вызвали спасательную службу, которая вытащила его на берег.

Полицейские Рижской муниципальной полиции разграничили купальную зону, прибыли сотрудники Госполиции, а позже на место происшествия прибыл и мужчина, который приходился женщине близким.

Причина смерти будет установлена ​​в рамках уголовного производства, поскольку очевидцы утверждают, что на теле были видны следы насилия.


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