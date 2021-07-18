Под Валмиерой из реки извлечен погибший
Вчера, 17 июля, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) извлекли тело погибшего из реки в Раматской волости Валмиерского района.
Вчера, 17 июля, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) извлекли тело погибшего из реки в Раматской волости Валмиерского района.
Как сообщила LETA представитель VUGD Агрита Витола, вызов был получен в субботу утром.
Погибшего извлекли из воды и передали Государственной полиции.
Всего за прошедший день в VUGD поступило 66 звонков, более половины из которых касались спасательных операций.
Напомним, ранее в пятницу, 16 июля, в популярном месте купания рижского микрорайона Югла - в Чертовом озере - было найдено тело женщины, сообщает передача Degpunktā.
Отдыхающие, заметившие тело в водоеме, сразу же вызвали спасательную службу, которая вытащила его на берег.
Полицейские Рижской муниципальной полиции разграничили купальную зону, прибыли сотрудники Госполиции, а позже на место происшествия прибыл и мужчина, который приходился женщине близким.
Причина смерти будет установлена в рамках уголовного производства, поскольку очевидцы утверждают, что на теле были видны следы насилия.