Под Валмиерой из реки извлечен погибший

Как сообщила LETA представитель VUGD Агрита Витола, вызов был получен в субботу утром.

Погибшего извлекли из воды и передали Государственной полиции.

Всего за прошедший день в VUGD поступило 66 звонков, более половины из которых касались спасательных операций.

Напомним, ранее в пятницу, 16 июля, в популярном месте купания рижского микрорайона Югла - в Чертовом озере - было найдено тело женщины, сообщает передача Degpunktā.

Отдыхающие, заметившие тело в водоеме, сразу же вызвали спасательную службу, которая вытащила его на берег.

Полицейские Рижской муниципальной полиции разграничили купальную зону, прибыли сотрудники Госполиции, а позже на место происшествия прибыл и мужчина, который приходился женщине близким.