Под колесами поезда погибла 21-летняя эстонская баскетболистка

"С глубоким прискорбием узнали, что опора команды Сандра Рейнвальд навсегда покинула нас. Покойся с миром, Сандра. Мы будем скучать по тебе и помнить... Наши соболезнования близким", - написал клуб в Facebook.

Свои соболезнования принес и Баскетбольный союз Эстонии: "Эстонский баскетбольный союз выражает свои глубочайшие соболезнования всем близким Сандры и присоединяется к трауру всего эстонского баскетбольного сообщества".

Руководитель Академического спортивного клуба Тартуского университета Герт Прантс сказал, что Рейнвальд погибла, когда попала под поезд в Тарту.

Трагическое ДТП произошло в пятницу, 16 июля, около 10:30 в Аардла, когда поезд сбил пересекавшую железную дорогу на велосипеде 21-летнюю девушку.