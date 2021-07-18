Вс, 18.07.2021
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Элвис Мерзликин, латвийский профессиональный хоккеист

Под колесами поезда погибла 21-летняя эстонская баскетболистка

Сандра Рейнвальд (1999 - 2021). ФОТО: Tartu Ülikooli korvpallinaiskond/Facebook

Женская баскетбольная команда Тартуского университета в социальных сетях сообщила, что умерла спортсменка Сандра Рейнвальд, которой был всего 21 год, сообщает Rus.Postimees.

"С глубоким прискорбием узнали, что опора команды Сандра Рейнвальд навсегда покинула нас. Покойся с миром, Сандра. Мы будем скучать по тебе и помнить... Наши соболезнования близким", - написал клуб в Facebook.

Свои соболезнования принес и Баскетбольный союз Эстонии: "Эстонский баскетбольный союз выражает свои глубочайшие соболезнования всем близким Сандры и присоединяется к трауру всего эстонского баскетбольного сообщества".

Руководитель Академического спортивного клуба Тартуского университета Герт Прантс сказал, что Рейнвальд погибла, когда попала под поезд в Тарту.

Трагическое ДТП произошло в пятницу, 16 июля, около 10:30 в Аардла, когда поезд сбил пересекавшую железную дорогу на велосипеде 21-летнюю девушку.

Сандра Рейнвальд (в центре, под номером 14) 20 декабря в финале Кубка по баскетболу.  ФОТО: Tairo Lutter

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