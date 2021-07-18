Вс, 18.07.2021
В шести странах ситуация фактически резко ухудшается, особенно в Португалии, Испании, на Кипре, в Люксембурге, на Мальте и в Нидерландах, и, по прогнозам ECDC, в ближайшем будущем за ними последует еще ряд стран. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог

В Якутске из-за дыма от лесных пожаров закрыли аэропорт

Дым от лесных пожаров накрыл 51 населенный пункт в Республике Саха, в том числе столицу региона Якутск, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщает МЧС России, в настоящее время в республике зарегистрированы 187 очагов природных пожаров.

Из-за дыма аэропорт Якутска перестал принимать и отправлять рейсы. В частности, были задержаны вылеты в Иркутск, Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, а также рейсы из Иркутска, Сочи, Хабаровска, Анапы, Новосибирска.

Пламя охватило 745 тысяч гектаров.

Власти объявили чрезвычайное положение, но население пока не подвергается прямой опасности.

Возгорание лесов в Якутии настолько масштабно, что его можно видеть из космоса, пишет "Русская служба Би-Би-Си".


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