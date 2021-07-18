В Якутске из-за дыма от лесных пожаров закрыли аэропорт

Как сообщает МЧС России, в настоящее время в республике зарегистрированы 187 очагов природных пожаров.

Из-за дыма аэропорт Якутска перестал принимать и отправлять рейсы. В частности, были задержаны вылеты в Иркутск, Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, а также рейсы из Иркутска, Сочи, Хабаровска, Анапы, Новосибирска.

Пламя охватило 745 тысяч гектаров.

Власти объявили чрезвычайное положение, но население пока не подвергается прямой опасности.