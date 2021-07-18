В Якутске из-за дыма от лесных пожаров закрыли аэропорт
Дым от лесных пожаров накрыл 51 населенный пункт в Республике Саха, в том числе столицу региона Якутск, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Дым от лесных пожаров накрыл 51 населенный пункт в Республике Саха, в том числе столицу региона Якутск, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Как сообщает МЧС России, в настоящее время в республике зарегистрированы 187 очагов природных пожаров.
Из-за дыма аэропорт Якутска перестал принимать и отправлять рейсы. В частности, были задержаны вылеты в Иркутск, Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, а также рейсы из Иркутска, Сочи, Хабаровска, Анапы, Новосибирска.
Пламя охватило 745 тысяч гектаров.
Власти объявили чрезвычайное положение, но население пока не подвергается прямой опасности.
Возгорание лесов в Якутии настолько масштабно, что его можно видеть из космоса, пишет "Русская служба Би-Би-Си".