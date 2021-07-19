Пн, 19.07.2021
Дети обезвоживаются до потери сознания, до электролитных нарушений, низкого уровня сахара, перегреваются на солнце, теряют сознание. В таких погодных условиях ребенку нечего делать на открытом солнце до 20:00. Ребенок не должен находиться в воде Гунта Лайзане, главврач Отделения инфектологии Детской больницы
Гунта Лайзане, главврач Отделения инфектологии Детской больницы

Полиция будет строже относиться к нарушениям, совершенным водителями электросамокатов

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash/Okai Vehicles

В дальнейшем Госполиция будет строже относиться к нарушениям, совершенным во время езды на электросамокатах, заявил утром в понедельник в интервью передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения заместитель начальника Главного управления полиции порядка Госполиции Лаурис Арайс.

Он пояснил, что до сих пор стражи порядка осуществляли разъяснительную работу, рассказывая лицам, ездящим на электросамокатах, об изменениях в эксплуатации этого вида транспорта. Данная работа пока еще продолжится, но следующим шагом будет более строгое отношение к допущенным в этой сфере нарушениям.

Арайс признал, что ряд людей получает травмы, перемещаясь на электросамокатах, более того, это происходит не в результате несоблюдения правил, а потому, что люди не считаются с состоянием дорожного покрытия.

В свою очередь оценивая культуру езды велосипедистов, представитель Госполиции признал, что она "очень разная".

Похвальна способность подростков выучить сигналы светофора и останавливаться на красный свет. Однако есть и "отдельные кадры, с которыми нужно работать, так как для них цвета - чуждое явление", - признал Арайс.


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