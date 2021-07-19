Полиция будет строже относиться к нарушениям, совершенным водителями электросамокатов

Он пояснил, что до сих пор стражи порядка осуществляли разъяснительную работу, рассказывая лицам, ездящим на электросамокатах, об изменениях в эксплуатации этого вида транспорта. Данная работа пока еще продолжится, но следующим шагом будет более строгое отношение к допущенным в этой сфере нарушениям.

Арайс признал, что ряд людей получает травмы, перемещаясь на электросамокатах, более того, это происходит не в результате несоблюдения правил, а потому, что люди не считаются с состоянием дорожного покрытия.

В свою очередь оценивая культуру езды велосипедистов, представитель Госполиции признал, что она "очень разная".